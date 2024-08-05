В Санкт-Петербурге ожидают новых возможностей для бизнеса и туризма после запуска ВСМ
Беглов: Реализация ВСМ даст новый импульс развитию грузов и капиталов
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом создаст новые возможности для развития бизнеса и туризма. Такую уверенность выразил губернатор Александр Беглов, добавив, что это будет иметь стратегическое значение для города.
"ВСЖМ придаст новый импульс движению грузов и капиталов, ускорит развитие науки и технологий, увеличит туристические потоки", — процитировал Беглова телеканал "Санкт-Петербург".
Высокоскоростной считается специализированная двухпутная ж/д линия, по которой поезда смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас таких дорог в России нет. Ожидается, что после строительства ВСМ время движения между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, из Северной столицы до Великого Новгорода можно будет добраться за 29 минут.
Ранее Life.ru писал, что на строительство ВСМ Москва выделит 34,1 миллиарда рублей. Самой сложной задачей будет возведение участка от Ленинградского вокзала до Алабушево (городской округ Солнечногорск). Работы там пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.
Telegram / mos_sobyanin