В Санкт-Петербурге ожидают новых возможностей для бизнеса и туризма после запуска ВСМ

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом создаст новые возможности для развития бизнеса и туризма. Такую уверенность выразил губернатор Александр Беглов, добавив, что это будет иметь стратегическое значение для города.

Высокоскоростной считается специализированная двухпутная ж/д линия, по которой поезда смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас таких дорог в России нет. Ожидается, что после строительства ВСМ время движения между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, из Северной столицы до Великого Новгорода можно будет добраться за 29 минут.