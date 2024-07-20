Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург должно начаться в 2024 году

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должно начаться в текущем году. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

"Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году", — сказал он в разговоре с журналистами.