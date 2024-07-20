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20 июля, 14:51

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург должно начаться в 2024 году

Старовойт: Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург может начаться в 2024 году

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должно начаться в текущем году. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

"Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году", — сказал он в разговоре с журналистами.

Правительство РФ утвердило условия строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Правительство РФ утвердило условия строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Старовойт добавил, что накануне в кабмине прошло первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве ВСМ. Пока, по его словам, определяется форма управления проектом на площадке правительства.

Как сообщал Life.ru, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в нашей стране пора построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что её запустят к концу 2027 года. В марте 2024-го глава государства объявил об официальном старте работ. Причём такие магистрали построят и в других российских регионах. Так, путь от столицы до Рязани займёт чуть более часа — вдвое меньше, чем сейчас.

Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Наталья Демьянова
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