Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург должно начаться в 2024 году
Старовойт: Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург может начаться в 2024 году
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должно начаться в текущем году. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.
"Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году", — сказал он в разговоре с журналистами.
Старовойт добавил, что накануне в кабмине прошло первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве ВСМ. Пока, по его словам, определяется форма управления проектом на площадке правительства.
Как сообщал Life.ru, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в нашей стране пора построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что её запустят к концу 2027 года. В марте 2024-го глава государства объявил об официальном старте работ. Причём такие магистрали построят и в других российских регионах. Так, путь от столицы до Рязани займёт чуть более часа — вдвое меньше, чем сейчас.
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