Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва – Петербург и возведению седьмого блока ЛАЭС

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая пройдёт от Москвы до Санкт-Петербурга, и заливке первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС). Обращаясь к присутствующим, глава государства указал на важность этих проектов.

Путин дал старт строительству ВСМ до Петербурга и заливке бетона на ЛАЭС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"По каждому из них предстоит большая, напряжённая работа. Я желаю всем её участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне. И подчеркну, [что] два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, наращивания нашего инфраструктурного, технологического суверенитета", — отметил Путин.

Так, ВСМ, будучи проложенной через густонаселённые районы страны, поспособствует росту деловой активности и туризма. Данная магистраль пройдёт по шести субъектам РФ, где проживает 20% населения страны. В перспективе, отметил президент, такие трассы соединят и другие регионы России. В церемонии также приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, который находился на станции Крюково в Зеленограде, где будет находиться один из специализированных вокзалов для ВСМ, а также гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, которые находились в Сосновом Бору под Петербургом.