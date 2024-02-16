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16 февраля, 07:55

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Задачи, которые поставил президент Владимир Путин по реализации проекта ВСМ-1 Санкт-Петербург – Москва, позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении. Об этом написал в своём блоге в пятницу, 16 февраля, столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что проект призван увеличить технологический суверенитет нашей страны, а также предоставить россиянам возможность быстрее передвигаться не только между двумя столицами, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Кроме того, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, а для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдёт ВСМ-1, по словам Собянина, качество жизни существенно улучшится.

"Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково", проинформировал столичный градоначальник.

Путин указал на готовность РФ к строительству высокоскоростных ж/д магистралей
Путин указал на готовность РФ к строительству высокоскоростных ж/д магистралей

Напомним, что ещё в августе прошлого года в ходе церемонии запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Завершить строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами планируется до конца 2027 года.

Марина Калегина
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