Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Задачи, которые поставил президент Владимир Путин по реализации проекта ВСМ-1 Санкт-Петербург – Москва, позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении. Об этом написал в своём блоге в пятницу, 16 февраля, столичный мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что проект призван увеличить технологический суверенитет нашей страны, а также предоставить россиянам возможность быстрее передвигаться не только между двумя столицами, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Кроме того, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, а для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдёт ВСМ-1, по словам Собянина, качество жизни существенно улучшится.
"Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково", — проинформировал столичный градоначальник.
Напомним, что ещё в августе прошлого года в ходе церемонии запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Завершить строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами планируется до конца 2027 года.