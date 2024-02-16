Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Задачи, которые поставил президент Владимир Путин по реализации проекта ВСМ-1 Санкт-Петербург – Москва, позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении. Об этом написал в своём блоге в пятницу, 16 февраля, столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что проект призван увеличить технологический суверенитет нашей страны, а также предоставить россиянам возможность быстрее передвигаться не только между двумя столицами, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Кроме того, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, а для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдёт ВСМ-1, по словам Собянина, качество жизни существенно улучшится.