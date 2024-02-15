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15 февраля, 19:19

Путин указал на готовность РФ к строительству высокоскоростных ж/д магистралей

Россия подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

"Обсудим вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, точнее сказать, начало работы по этому направлению. По сути, это пилотный проект, имею в виду строительство на первом этапе ветки Москва – Санкт-Петербург. И она, эта работа, должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России", — сказал глава государства.

Путин посидел за рулём нового троллейбуса, который производят на Урале
Путин посидел за рулём нового троллейбуса, который производят на Урале

По словам Путина, этот проект является принципиально другим уровнем технологий и транспортных услуг, даёт современные рабочие места и передовые компетенции, а также новые возможности для граждан и регионов. Готовность браться за подобные сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала страны, добавил президент.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании добавил, что поезда между Москвой и Санкт-Петербургом на новой магистрали будут ходить каждые 10–15 минут.

Также в ходе рабочей поездки Владимир Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и поблагодарил его работников за труд. Работа в цеху не останавливалась даже во время визита президента, специалисты продолжали монтаж систем и оборудования.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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