Путин указал на готовность РФ к строительству высокоскоростных ж/д магистралей

Россия подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

"Обсудим вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, точнее сказать, начало работы по этому направлению. По сути, это пилотный проект, имею в виду строительство на первом этапе ветки Москва – Санкт-Петербург. И она, эта работа, должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России", — сказал глава государства.

По словам Путина, этот проект является принципиально другим уровнем технологий и транспортных услуг, даёт современные рабочие места и передовые компетенции, а также новые возможности для граждан и регионов. Готовность браться за подобные сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала страны, добавил президент.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании добавил, что поезда между Москвой и Санкт-Петербургом на новой магистрали будут ходить каждые 10–15 минут.