Путин считает, что Россия "созрела" для строительства ВСМ Москва – Петербург

Россия созрела для реализации такого масштабного проекта, как высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии начала строительства.

Проект магистрали призван увеличить технологический суверенитет нашей страны, а также предоставить россиянам возможность быстрее передвигаться не только между двумя столицами, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Кроме того, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, а для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдёт ВСМ-1, качество жизни существенно улучшится.