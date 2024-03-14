Путин считает, что Россия "созрела" для строительства ВСМ Москва – Петербург
Россия созрела для реализации такого масштабного проекта, как высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии начала строительства.
Проект магистрали призван увеличить технологический суверенитет нашей страны, а также предоставить россиянам возможность быстрее передвигаться не только между двумя столицами, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Кроме того, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, а для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдёт ВСМ-1, качество жизни существенно улучшится.
"Проект обсуждался уже очень давно, но теперь мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом действительно созрели, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать", — отметил российский лидер.
Напомним, что ещё в августе прошлого года в ходе церемонии запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Завершить строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами планируется до конца 2027 года.
АГН "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы