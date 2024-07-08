Российский премьер Михаил Мишустин объявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее заявление прозвучало в понедельник, 8 июля, в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Правительство России

"В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяжённостью почти 680 километров. Рассчитываю, что все планы будут реализованы", — отметил председатель кабмина.

По словам Мишустина, строительство ВСМ значительно сократит время поездок. Планируется, что путь из одной столицы в другую должен занимать около двух часов.