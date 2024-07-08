Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Российский премьер Михаил Мишустин объявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее заявление прозвучало в понедельник, 8 июля, в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".
Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Правительство России
"В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяжённостью почти 680 километров. Рассчитываю, что все планы будут реализованы", — отметил председатель кабмина.
По словам Мишустина, строительство ВСМ значительно сократит время поездок. Планируется, что путь из одной столицы в другую должен занимать около двух часов.
Премьер-министр обратил внимание, что РФ занимает третье место в мире по протяжённости железных дорог и первое по интенсивности использования. По ним перевозится треть всего пассажиропотока и большая часть грузов, указал Мишустин.
Как сообщал Life.ru, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в нашей стране пора построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что её запустят к концу 2027 года. В марте 2024-го глава государства объявил об официальном старте работ. Причём такие магистрали построят и в других регионах РФ. Так, путь от столицы до Рязани займёт чуть более часа — вдвое меньше, чем сейчас.
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