Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 12:45

Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Российский премьер Михаил Мишустин объявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее заявление прозвучало в понедельник, 8 июля, в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

Мишустин заявил о старте работ по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Правительство России

"В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяжённостью почти 680 километров. Рассчитываю, что все планы будут реализованы", — отметил председатель кабмина.

По словам Мишустина, строительство ВСМ значительно сократит время поездок. Планируется, что путь из одной столицы в другую должен занимать около двух часов.

Премьер-министр обратил внимание, что РФ занимает третье место в мире по протяжённости железных дорог и первое по интенсивности использования. По ним перевозится треть всего пассажиропотока и большая часть грузов, указал Мишустин.

Правительство РФ утвердило условия строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Правительство РФ утвердило условия строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Как сообщал Life.ru, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в нашей стране пора построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что её запустят к концу 2027 года. В марте 2024-го глава государства объявил об официальном старте работ. Причём такие магистрали построят и в других регионах РФ. Так, путь от столицы до Рязани займёт чуть более часа — вдвое меньше, чем сейчас.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lisa-S

Никита Осипов
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров