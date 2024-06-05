Путь по ВСМ Москва – Рязань будет занимать 1 час 5 минут
На дорогу от Москвы до Рязани по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) будет уходить 1 час 5 минут, что почти вдвое меньше времени, которое этот путь занимает сейчас. Об этом говорится в тематической презентации стенда Москвы на ПМЭФ.
"Сейчас 2 часа 03 минуты. Станет 1 час 05 минут <...> В 1,9 раза быстрее", — говорится в материалах.
ВСМ Москва – Рязань будет проходить через Коломну, её протяжённость составит 205 километров. Движущиеся по этой ветке поезда будут способны разгоняться до 400 километров в час, для введения железной дороги в эксплуатацию потребуется девять таких высокоскоростных составов. Согласно прогнозам, поток пассажиров в год вырастет в четыре с половиной раза по сравнению с нынешним (1,3 миллиона ежегодно) и достигнет отметки 5,8 миллиона пассажиров в год.
Напомним, в августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что настала пора приступить к строительству ВСМ между Москвой и Петербургом. Проект планируют завершить к концу 2027 года. В марте этого года российский лидер объявил об официальном старте строительных работ. А в апреле Путин отдал Правительству России распоряжение выделить в 2025 году 300 миллиардов рублей на проект высокоскоростной магистрали.
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