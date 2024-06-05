Путь по ВСМ Москва – Рязань будет занимать 1 час 5 минут

На дорогу от Москвы до Рязани по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) будет уходить 1 час 5 минут, что почти вдвое меньше времени, которое этот путь занимает сейчас. Об этом говорится в тематической презентации стенда Москвы на ПМЭФ.

ВСМ Москва – Рязань будет проходить через Коломну, её протяжённость составит 205 километров. Движущиеся по этой ветке поезда будут способны разгоняться до 400 километров в час, для введения железной дороги в эксплуатацию потребуется девять таких высокоскоростных составов. Согласно прогнозам, поток пассажиров в год вырастет в четыре с половиной раза по сравнению с нынешним (1,3 миллиона ежегодно) и достигнет отметки 5,8 миллиона пассажиров в год.