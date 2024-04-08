Путин поручил выделить 300 млрд. рублей в 2025 году на ВСМ Москва – Петербург

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в 2025 году выделить 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

"Правительству <...> принять решения: выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет", — говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно документу, все решения по строительству магистрали должны быть приняты к 1 июля. К этой дате также необходимо рассчитать стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа.