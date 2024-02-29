Путин: Скоростная ж/д магистраль из Москвы в Петербург пройдёт через Тверь
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В России начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) с маршрута, который соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, высокоскоростную магистраль проложат до Казани, Урала, Ростова-на-Дону, на Чёрное море и в Минск, а также по другим востребованным направлениям, заверил российский лидер.
Ранее Путин сообщал о готовности РФ к строительству высокоскоростных ж/д магистралей. Первым маршрутом политик называл сообщение Москва – Петербург, где поезда будут курсировать каждые 15 минут. А президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поддержал идею протянуть магистраль и до Минска.