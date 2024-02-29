Путин: Скоростная ж/д магистраль из Москвы в Петербург пройдёт через Тверь 29 февраля, 11:56 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) с маршрута, который соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, высокоскоростную магистраль проложат до Казани, Урала, Ростова-на-Дону, на Чёрное море и в Минск, а также по другим востребованным направлениям, заверил российский лидер.

Авторы Татьяна Миссуми