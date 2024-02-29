Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Путин назвал участников СВО подлинными героями, которым можно передать Россию

Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Путин поручил создать новую систему оплаты труда бюджетников к 2025 году

Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребёнка

Путин доволен тем, что в России значительно снизили употребление алкоголя

Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"

Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет

Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года

Путин: Скоростная ж/д магистраль из Москвы в Петербург пройдёт через Тверь

29 февраля, 11:56
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) с маршрута, который соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, высокоскоростную магистраль проложат до Казани, Урала, Ростова-на-Дону, на Чёрное море и в Минск, а также по другим востребованным направлениям, заверил российский лидер.

Путин поручил газифицировать Камчатку и ряд других регионов с помощью СПГ
Путин поручил газифицировать Камчатку и ряд других регионов с помощью СПГ

Ранее Путин сообщал о готовности РФ к строительству высокоскоростных ж/д магистралей. Первым маршрутом политик называл сообщение Москва – Петербург, где поезда будут курсировать каждые 15 минут. А президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поддержал идею протянуть магистраль и до Минска.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!