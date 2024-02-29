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Путин поручил газифицировать Камчатку и ряд других регионов с помощью СПГ

29 февраля, 11:45
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Камчатский край и несколько других российских регионов газифицируют с помощью сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы",  подчеркнул глава государства.

По словам Путина, также предстоит обеспечить голубым топливом города и посёлки Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, а также решить вопрос с поставками газа в Красноярске.

Также президент предложил включить в программу газификации садоводческие товарищества, которые зачастую входят в границы городов, но не могут подключиться к сетям. При этом миллионы семей предпочитают жить на природе в частных домах в таких посёлках, но без газа это не всегда комфортно, отметил Путин.

Новак: Программа социальной газификации в новых регионах начнёт работать 1 июля
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Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена задача по полной газификации России. В 2023 году было газифицировано более 400 населённых пунктов и построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов. В этом году "Газпром" планирует выделить на газификацию рекордную сумму — 270,3 миллиарда рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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