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15 февраля, 19:59

Путин: Лукашенко поддержал идею железнодорожной магистрали от Москвы до Минска

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально. Об этом на совещании по развитию ВСМ в Свердловской области заявил президент РФ Владимир Путин.

"Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска — это вполне естественная, вполне реализуемая [перспектива]", — пояснил Путин.

Глава государства рассказал, что обсуждал эту идею с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и тот поддержал её.

Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России
Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России

Ранее Путин заявил, что Россия подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения. По его словам, строительство ветки Москва – Санкт-Петербург является принципиально другим уровнем технологий и транспортных услуг, даёт современные рабочие места и передовые компетенции, а также новые возможности для граждан и регионов.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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