Путин: Лукашенко поддержал идею железнодорожной магистрали от Москвы до Минска
Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально. Об этом на совещании по развитию ВСМ в Свердловской области заявил президент РФ Владимир Путин.
"Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска — это вполне естественная, вполне реализуемая [перспектива]", — пояснил Путин.
Глава государства рассказал, что обсуждал эту идею с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и тот поддержал её.
Ранее Путин заявил, что Россия подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения. По его словам, строительство ветки Москва – Санкт-Петербург является принципиально другим уровнем технологий и транспортных услуг, даёт современные рабочие места и передовые компетенции, а также новые возможности для граждан и регионов.