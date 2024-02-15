Путин: Лукашенко поддержал идею железнодорожной магистрали от Москвы до Минска

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально. Об этом на совещании по развитию ВСМ в Свердловской области заявил президент РФ Владимир Путин.

"Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска — это вполне естественная, вполне реализуемая [перспектива]", — пояснил Путин.

Глава государства рассказал, что обсуждал эту идею с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и тот поддержал её.