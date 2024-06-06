Правительство РФ утвердило условия строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Правительство России утвердило условия строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, о подписании соответствующего распоряжения сообщили в пресс-службе кабмина. Документ определяет концедента — сторону, выступающую от имени государства, — и концессионера — инвестора, ответственного за реализацию проекта, и будущего владельца прав на использование всей инфраструктуры.

"До 1 августа 2024 года проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет включён в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ. — Прим. Life.ru)", — говорится в сообщении.