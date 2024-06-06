Правительство РФ утвердило условия строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Правительство России утвердило условия строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, о подписании соответствующего распоряжения сообщили в пресс-службе кабмина. Документ определяет концедента — сторону, выступающую от имени государства, — и концессионера — инвестора, ответственного за реализацию проекта, и будущего владельца прав на использование всей инфраструктуры.
"До 1 августа 2024 года проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет включён в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ. — Прим. Life.ru)", — говорится в сообщении.
Так, в 2025 году из ФНБ для предоставления кредитов на строительство выделят не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых. После открытия магистраль позволит пассажирам путешествовать со скоростью 200–400 километров в час, преодолевая расстояние между "двумя столицами" за 2 часа 15 минут, подчеркнули в кабмине.
Напомним, в августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране пора построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что её запустят к концу 2027 года. Уже в марте текущего года глава государства объявил об официальном старте работ. Однако такие магистрали построят и в других регионах РФ. Например, путь от столицы до Рязани займёт чуть более часа — вдвое меньше, чем сейчас.
Shuttertstock / FOTODOM / Locomotive74