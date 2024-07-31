Стало известно, сколько Москва выделит на строительство ВСМ до Петербурга

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург столица выделит 34,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что ВСМ сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут.

ВСМ сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут. Видео © Telegram / mos_sobyanin

Самой сложной задачей Собянин назвал строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево (городской округ Солнечногорск). По его словам, работы там пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов. Также мэр пояснил, что в Москве у высокоскоростного состава будет четыре остановки на маршруте, поэтому важно провести реконструкцию четырёх будущих вокзалов. Зеленоград — Крюково станет первой остановкой на пути из Северной столицы. Там запланированы строительство нового вокзального комплекса с двумя платформами.

"На Петровско-Разумовской планируется построить три платформы с навесами на всю длину. Новый надземный вестибюль, обслуживающий также МЦД-3, будет интегрирован с метро и D1, через пешеходную галерею пассажиры смогут пройти от Дмитровского шоссе до улицы Комдива Орлова", — добавил Собянин в телеграм-канале.

ВСМ проектируется под движение со скоростью 400 километров в час. Фото © Telegram / mos_sobyanin