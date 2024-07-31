Стало известно, сколько Москва выделит на строительство ВСМ до Петербурга
Собянин: На строительство ВСМ Москва – Петербург столица выделит 34,1 млрд руб.
На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург столица выделит 34,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что ВСМ сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут.
ВСМ сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут. Видео © Telegram / mos_sobyanin
Самой сложной задачей Собянин назвал строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево (городской округ Солнечногорск). По его словам, работы там пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов. Также мэр пояснил, что в Москве у высокоскоростного состава будет четыре остановки на маршруте, поэтому важно провести реконструкцию четырёх будущих вокзалов. Зеленоград — Крюково станет первой остановкой на пути из Северной столицы. Там запланированы строительство нового вокзального комплекса с двумя платформами.
"На Петровско-Разумовской планируется построить три платформы с навесами на всю длину. Новый надземный вестибюль, обслуживающий также МЦД-3, будет интегрирован с метро и D1, через пешеходную галерею пассажиры смогут пройти от Дмитровского шоссе до улицы Комдива Орлова", — добавил Собянин в телеграм-канале.
ВСМ проектируется под движение со скоростью 400 километров в час. Фото © Telegram / mos_sobyanin
Кроме того, в планах — реконструкция остановочных пунктов D2 и D3 на Рижской. Там же, по словам столичного градоначальника, установят надземный вестибюль, обеспечивающий пересадки между диаметрами МЦД. А конечной станцией станет Ленинградский вокзал, где предполагается строительство пассажирского вестибюля, реконструкция вокзала и благоустройство прилегающих территорий, резюмировал Собянин.
Напомним, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в нашей стране пора построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что её запустят к концу 2027 года. В марте 2024-го глава государства объявил об официальном старте работ. Причём такие магистрали построят и в других российских регионах. Так, путь от столицы до Рязани займёт чуть более часа — вдвое меньше, чем сейчас.
Telegram / mos_sobyanin