Минтранс: Работа по строительству ВСМ Москва — Петербург ведётся по графику

Работы по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходят в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтранса.

«Процесс реализации строительства высокоскоростной магистрали идет строго по плану», — отмечается в сообщении.

Запуск пассажирского движения намечен на 2028 год. В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию тестового полигона Москва - Тверь, где будут проводиться испытания первого высокоскоростного поезда. Заместитель министра транспорта Алексей Шило подчеркнул, что работы ведутся во всех направлениях, включая строительство, проектирование и взаимодействие с участниками проекта.

В Минтрансе также добавили, что проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург реализуется как единый комплекс, и работы начались в 2024 году. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, такие как вынос инженерных сетей, освобождение земельных участков от объектов недвижимости и создание вспомогательных сооружений.