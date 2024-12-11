Минтранс: Работа по строительству ВСМ Москва — Петербург ведётся по графику
Работы по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходят в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтранса.
«Процесс реализации строительства высокоскоростной магистрали идет строго по плану», — отмечается в сообщении.
Запуск пассажирского движения намечен на 2028 год. В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию тестового полигона Москва - Тверь, где будут проводиться испытания первого высокоскоростного поезда. Заместитель министра транспорта Алексей Шило подчеркнул, что работы ведутся во всех направлениях, включая строительство, проектирование и взаимодействие с участниками проекта.
В Минтрансе также добавили, что проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург реализуется как единый комплекс, и работы начались в 2024 году. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, такие как вынос инженерных сетей, освобождение земельных участков от объектов недвижимости и создание вспомогательных сооружений.
ВСМ-1 разделена на несколько участков: Московский, от Ленинградского вокзала до Крюково (Алабушево), и основной участок от Крюково (Алабушево) до Санкт-Петербурга, включая вход в город. Эти участки делятся на этапы строительства, и для начала активной фазы необходимо получить положительные заключения «Главгосэкспертизы России». Такие заключения уже получены для работ по строительству входов в Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, строительство ВСМ между двумя столицами России началось по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина. Москва выделила на проект 34,1 миллиарда рублей. Согласно планам, интервал движения поездов по магистрали составит всего 15 минут.
Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин