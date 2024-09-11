Стала известна стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Савельев: Билет на ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет стоить 10 тыс. рублей
Цена проезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит около 10 тысяч рублей. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил ТАСС российский вице-премьер Виталий Савельев.
«Согласно модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — сказал он.
Савельев утверждает, что реализация ВСМ имеет под собой серьёзные основания. Затраты на построение составляют примерно 1,5 трлн руб. Сопутствующие затраты — 1,755 трлн рублей.
Напомним, что строительство проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализовано по личному распоряжению российского лидера Владимира Путина. Правительство столицы выделит на эту задачу 34,1 миллиарда рублей. Наиболее проблемным этапом считается постройка участка ж/д от Ленинградского вокзала до Алабушево в Солнечногорском городском округе. В Дептрансе Москвы отметили, что поезда между городами будут ходить с интервалом в 15 минут.