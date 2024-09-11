Стала известна стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Цена проезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит около 10 тысяч рублей. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил ТАСС российский вице-премьер Виталий Савельев.

«Согласно модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — сказал он.