460 мест и зона для детей: Россиянам показали, как будет выглядеть поезд «Белый кречет» для ВСМ

В Москве на Манежной площади в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» представили полномасштабный макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет». Новый транспорт будет курсировать по ВСМ между столицей и Санкт-Петербургом.

Макет высокоскоростного поезда «Белый кречет» представили в Москве. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Максимальная скорость движения «Белого кречета» — 400 км/ч. Из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут. До Твери — за 39 минут. Из Зеленограда до центра Москвы — за 14 минут», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Вагон в новом поезде «Белый кречет» в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вагон нового поезда снаружи окрашен в белый, светло-серый и серый цвета, а сбоку заметен контур птицы. Внутри поезд бежевого цвета, кресла в салоне выполнены в различных компоновках.