460 мест и зона для детей: Россиянам показали, как будет выглядеть поезд «Белый кречет» для ВСМ
В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Макет высокоскоростного поезда «Белый кречет» в Москве. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
В Москве на Манежной площади в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» представили полномасштабный макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет». Новый транспорт будет курсировать по ВСМ между столицей и Санкт-Петербургом.
Макет высокоскоростного поезда «Белый кречет» представили в Москве. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
«Максимальная скорость движения «Белого кречета» — 400 км/ч. Из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут. До Твери — за 39 минут. Из Зеленограда до центра Москвы — за 14 минут», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
Вагон в новом поезде «Белый кречет» в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Вагон нового поезда снаружи окрашен в белый, светло-серый и серый цвета, а сбоку заметен контур птицы. Внутри поезд бежевого цвета, кресла в салоне выполнены в различных компоновках.
Мэр столицы дополнил, что в «Белом кречете» будет располагаться до 460 пассажирских мест, в том числе для маломобильных граждан. Также в одном из вагонов появится зона для детей. Уточняется, что посмотреть, как будет выглядеть высокоскоростной поезд, все желающие смогут бесплатно до 8 сентября. Именно в этот день выставка закроется. Запуск первых таких поездов запланирован на 2028 год, подытожил Собянин.
Ранее Life.ru писал, что строительство проекта ВСМ между Москвой и Петербургом будет реализовано по личному распоряжению российского лидера Владимира Путина. Правительство столицы выделит на эту задачу 34,1 миллиарда рублей. Наиболее проблемным этапом считается постройка участка ж/д от Ленинградского вокзала до Алабушево в Солнечногорском городском округе. В Дептрансе Москвы отметили, что поезда между городами будут ходить с интервалом в 15 минут.