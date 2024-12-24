«Довоюй, родной»: Российская песня про СВО завирусилась в Северной Корее
В КНДР стала популярной песня жён участников СВО «Довоюй, родной»
В Северной Корее активно набирает популярность песня «Довоюй, родной» жён участников СВО. Как сообщили в российском посольстве в КНДР, данное музыкальное произведение впервые прозвучало на концерте, который проходил в честь официального визита Министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября.
Песня «Довоюй, родной» в исполнении корейских певиц. Видео © Telegram / Посольство России в КНДР
«Трогательная композиция нашла отклик в сердцах корейцев и теперь набирает популярность по всей стране. После трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта её уже не раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах», — говорится в сообщении посольства.
Песню изначально создал советский композитор Евгений Птичкин по стихам Роберта Рождественского. Она прозвучала в фильме «Особо важное задание» и была посвящена событиям Второй мировой войны. После начала украинского конфликта Фонд президентских грантов адаптировал её в качестве песни, посвящённой женам и матерям героям боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал, что в декабре был запущен первый железнодорожный рейс между Приморьем и Северной Кореей по маршруту Хасан — Туманган. Это направление приостановили в 2020 году из-за пандемии CoViD-19. Теперь поезда будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Shutterstock / FOTODOM / Caminhos me Levem