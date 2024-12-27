Эксперт подсчитала для Life.ru, во сколько обойдётся упаковка подарков в 2024 году

Упакованный новогодний подарок выглядит эффектнее, интереснее и запоминается надолго. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru рассказала, во сколько обойдётся упаковка подарков в этом году и что влияет на цену.

По её словам, можно воспользоваться услугами специализированных компаний или оформить подарок самостоятельно. Стоимость подарочных пакетов на маркетплейсах стартует от 82 рублей и достигает 500 рублей, подарочные сумки обойдутся дороже.

«Расценки на профессиональную упаковку подарка начинаются от 120 рублей. За эту цену вам упакуют подарок, совокупный размер которого не превышает 20 см. Если размер более 150 см, то стоимость упаковки может достигать и 2500 рублей и выше. Расценки зависят от стоимости материалов, скорости и сложности работы», — рассказала эксперт.

Средняя цена упаковки ручной работы составляет 600 рублей, хотя можно найти варианты и дешевле. В этом году расценки таких услуг выросли на 15% по сравнению с 2023 годом. Например, коробку с подарком размером с айфон в прошлом году можно было упаковать за 300 рублей, а крупный подарок — за 800-1000 рублей.

Также наблюдается значительная разница в ценах по регионам. Например, минимальная стоимость услуги в Уфе составляет 180 рублей, в Иркутске — 170 рублей, а средняя по стране — 310 рублей.

«В среднем стоимость услуги — 310 рублей, а максимальные цены — 3080 рублей, в Москве цены практически в два раза выше и начинаются от 300 рублей», — заключила Лебединская.