Life.ru узнал, как разбогатеть, если бросить курить в новогоднюю ночь

С 1 января 2025 года стоимость сигарет и папирос вырастет на 8,5%. Таким образом, цена за пачку составит уже 199 рублей. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru рассказала, сколько можно сэкономить, если бросить курить в новогоднюю ночь и продержаться целый год.

«Если бросить курить на Новый год и продержаться целый год, то гражданин сможет не сократить свою жизнь на 76 дней, не выкурить 7300 сигарет и не потратить на их покупку 70445 рублей. Фактически это средняя оплата труда за месяц», — поделилась эксперт.

Лебединская предлагает сэкономленные деньги потратить на абонемент и почти два года ходить в фитнес-центр с бассейном для укрепления организма, съездить на море для восстановления здоровья. Кроме того, на эту сумму можно пройти обучение сёрфингу (2-3 раза), купить 95 килограммов говядины и полтонны мандаринов.

«Если эти средства положить в банк под 25% годовых, то можно заработать 17 611 рублей. Или просто потратить на ресторан (28 посещений со средним чеком 2,5 тысяч рублей)», — уточнила доцент.

По словам эксперта, курение крадёт довольно большую часть дня. Если человек в день выкуривает 20 сигарет, тратя на одну папиросу около пяти минут, то в среднем он теряет 100 минут в день, а за год – 25 дней.