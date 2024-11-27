140 рублей за пачку: Экономист спрогнозировал рост цен на сигареты

Минимальная стоимость пачки сигарет в России в 2025 году может достичь 135–140 рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Экономист сделал такие выводы после того, как проанализировал рост стоимости табачных изделий за последние 4 года. «Средний рост минимальных цен на сигареты за указанный период составляет 7 рублей за год. На мой взгляд, в 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135-140 рублей за пачку из 20 сигарет», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Щербаченко считает, что повышение цен может помочь молодёжи и людям с небольшим доходом отказаться от вредной привычки. Летняя статистика показывает сокращение потребления табака на 22% по сравнению с 2023 годом. Однако, по данным исследования компании «Ромир», 66% курильщиков старше 18 лет могут перейти на нелегальный табак, если цены вырастут на 30%. Более того, 57% готовы покупать контрафактную продукцию.

В других странах, в частности, в Новой Зеландии в декабре 2022 года приняли закон о запрете продажи табака людям, родившимся после 1 января 2009 года, но он так и не вступил в силу. В ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.