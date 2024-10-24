Врач объяснила, как скажется на россиянах запрет на сигареты для родившихся после 2009 года

Отказ от курения может на несколько лет продлить жизнь, причём неважно, в каком возрасте вы избавились от этой пагубной привычки. Об этом Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, комментируя инициативу о запрете продажи сигарет россиянам, родившимся позже 2009 года.

Сложно точно сказать, как запрет курения отразится на продолжительности жизни молодых людей. Слишком уж много факторов влияют на здоровье. Но есть исследования, которые показали, что осознанный отказ от курения значительно снижает риск преждевременной смерти и увеличивает продолжительность жизни на 10 лет. Причём чем раньше удастся избавиться от пагубной привычки, тем лучше. Хотя положительный эффект будет, даже если человек курил много лет, прежде чем смог победить вредное пристрастие. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Врач также предупредила, что курение в любом возрасте угрожает здоровью сердца и сосудов, повышает вероятность возникновения хронической обструктивной болезни лёгких (ею, кстати, страдает актёр Михаил Ефремов) и онкологических заболеваний. Кроме того, курение увеличивает риск развития аневризмы брюшной аорты — опасного заболевания, при котором просвет аорты локально расширяется. Образуется что-то вроде мешочка, который наполняется кровью. Аневризма непредсказуема — она может внезапно разорваться. В большинстве случаев спасти человека не удаётся.

В общей популяции сердечно-сосудистые заболевания и хроническая обструктивная болезнь лёгких больше характерны для людей старшего возраста. Но курение и другие вредные привычки помогают многим болезням «помолодеть» — их всё чаще диагностируют у людей младше 35 лет.

Однако Демьяновская предупредила, что отказ от курения принесёт пользу только в том случае, если человек не станет искать альтернатив в виде вейпов, электронных сигарет и других устройств, которые угрожают здоровью не меньше, чем обычные.