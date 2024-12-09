Свеча, чай, кружка: Life.ru узнал, насколько подорожали популярные подарки к Новому году

За три недели до Нового года пора позаботиться о покупке подарков для близких людей. К каким ценам морально подготовить себя перед походом в магазин и насколько выросла стоимость самых популярных подарков рассказал Life.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, самые популярные варианты праздничных презентов выросли в цене на 10-20%.

«Часто дарят свечи, особенно в виде главного символа года. Но свечки могли подорожать по-разному. На них есть спрос, и большой, поэтому свечи могут подорожать процентов на 15% минимум по сравнению с прошлым годом. Особенно, если это не просто свеча, а фигурная, змейка, например, как символ года. Потому что это товар дешёвый в производстве. На дешёвом товаре очень легко сделать накрутку. Она менее заметна и легче человек расстаётся с деньгами», — рассказал эксперт в интервью Life.ru.

Гели для душа подорожали максимум на 10%, а чай в красивой праздничной коробке — на 10-15%. Однако, если чай будет качественным и импортным, его стоимость может увеличиться и на 20%. Верный собрат чайного набора — новогодняя кружка. Она вырастет в цене приблизительно на 20%, однако ждать колоссального роста цен на эту категорию товаров не стоит, подчеркнул специалист.