Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 04:24

Life.ru узнал об ожиданиях россиян в вопросе новогодних подарков

Опрос: Каждый десятый россиянин не дарит и не получает подарки на Новый год

Почти каждый десятый (12%) россиянин нарушает главную новогоднюю традицию и не дарит близким подарки в преддверии 31 декабря. Получение презентов тоже не входит в их привычку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, с которыми ознакомился Life.ru.

Согласно итогам социсследования, проведённого «Росгосстрахом» и финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», 15% респондентов заявили о готовности потратить на подарки друзьям и родным более 50 тысяч рублей. Ещё 8% вынуждены брать микрозаймы, чтобы порадовать всех желанными сюрпризами.

Впрочем, микрозаймов определённо будет недостаточно для удовлетворения хотелок 10% опрошенных, которые ждут квартиру в качестве подарка. Радость от презента не испытают и ещё 12% опрошенных, чьи ожидания редко совпадают с реальностью.

Кроссворд: Включите новогоднее настроение и попробуйте отгадать все праздничные слова
Кроссворд: Включите новогоднее настроение и попробуйте отгадать все праздничные слова

Ранее Life.ru рассказал, как не разориться на новогодних тратах. Согласно мнению экспертов, лучше отказаться от покупки дорогостоящего наряда на один вечер и просто украсить деловой образ праздничным аксессуаром. А при упаковке подарков предпочтение в целях экономии стоит отдать обёрточной бумаге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Новый год
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar