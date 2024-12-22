Life.ru узнал об ожиданиях россиян в вопросе новогодних подарков

Почти каждый десятый (12%) россиянин нарушает главную новогоднюю традицию и не дарит близким подарки в преддверии 31 декабря. Получение презентов тоже не входит в их привычку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, с которыми ознакомился Life.ru.

Согласно итогам социсследования, проведённого «Росгосстрахом» и финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», 15% респондентов заявили о готовности потратить на подарки друзьям и родным более 50 тысяч рублей. Ещё 8% вынуждены брать микрозаймы, чтобы порадовать всех желанными сюрпризами.

Впрочем, микрозаймов определённо будет недостаточно для удовлетворения хотелок 10% опрошенных, которые ждут квартиру в качестве подарка. Радость от презента не испытают и ещё 12% опрошенных, чьи ожидания редко совпадают с реальностью.