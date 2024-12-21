Застолье, наряды, подарки: Как не разориться на новогодних тратах

В Новый год многие россияне рискуют разориться на многочисленных тратах, ведь одновременно нужно организовать застолье, подобрать красивые наряды и, конечно же, купить подарки для родных и близких. Поэтому очень важно подойти к праздничным тратам с умом. Как можно сэкономить, выяснили эксперты телеканала «Санкт-Петербург» .

От покупки дорогостоящего наряда на один вечер и вовсе следует отказаться. Лучше всего обратить внимание на нейтральный деловой образ, который у вас уже есть. К Новому году его можно украсить ярким акцентом, например, аксессуарами. Также не стоит покупать праздничные сумки для презентов, лучше отдать предпочтение обёрточной бумаге. Сэкономить поможет и таблица подарков.