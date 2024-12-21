Застолье, наряды, подарки: Как не разориться на новогодних тратах
ТК «Санкт-Петербург»: Таблица подарков поможет сэкономить в Новый год
Важно подойти к праздничным тратам с умом, чтобы не разориться на подарках. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Новый год многие россияне рискуют разориться на многочисленных тратах, ведь одновременно нужно организовать застолье, подобрать красивые наряды и, конечно же, купить подарки для родных и близких. Поэтому очень важно подойти к праздничным тратам с умом. Как можно сэкономить, выяснили эксперты телеканала «Санкт-Петербург».
От покупки дорогостоящего наряда на один вечер и вовсе следует отказаться. Лучше всего обратить внимание на нейтральный деловой образ, который у вас уже есть. К Новому году его можно украсить ярким акцентом, например, аксессуарами. Также не стоит покупать праздничные сумки для презентов, лучше отдать предпочтение обёрточной бумаге. Сэкономить поможет и таблица подарков.
«Заранее составляем таблицу: получатель — сумма, которую вы готовы потратить — идеи подарков. Чтобы не переплачивать за срочную доставку, лучше подготовиться заранее», — рекомендовали редакторы.
Кстати, почти половина россиян передаривает подарки, показал опрос. Тем временем Life.ru узнал о подарках мечты представителей разных профессий. А финансовый консультант рассказал, как сэкономить на новогоднем подарке жене, любовнице и тёще. В свою очередь, эксперт объяснил, почему алкоголь — универсальный презент для сантехников, учителей и чиновников.