Санта не угадал: Почти половина россиян передаривает подарки

Большинство россиян дарят подарки родным и близким на Новый год, причём 44% идут за покупками в начале декабря, однако 15% женщины склонны начинать подготовку к празднику за несколько месяцев. Мужчины поступают аналогичным образом вдвое реже. Почти треть граждан приобретают презенты всего за неделю до 31 декабря. А 9% вовсе не считают их обязательными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, каждый второй респондент предпочитает заказывать подарки онлайн. 19% мужчин и 15% женщин покупают их на ярмарках. При этом каждый пятый россиянин старается воспользоваться распродажами на новогодних базарах.

В основном (61%) они тратят на один подарок до 5 000. Однако 27% могут выделить до 10 000 рублей, а 12% — ещё больше. Средний чек у женщин составляет 5 000, тогда как у мужчин — 6 200 рублей. При этом 45% участников опроса отметили, что хотят получать на Новый год сюрпризы, а 17% заранее озвучивают список желаний. 40% признались, что могут передарить подарок, который не понравился, так поступают 44% женщин и 35% мужчин.