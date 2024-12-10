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10 декабря, 14:06

В Госдуме рассказали, как выбрать безопасный новогодний подарок для ребёнка

Депутат Буцкая призвала смотреть на безопасность новогоднего подарка для ребёнка

В Госдуме рассказали, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку. Обложка © freepik.com / freepik

В Госдуме рассказали, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку. Обложка © freepik.com / freepik

В преддверии Нового года родители активно ищут подарки для своих детей. Однако в этом деле важно не забывать о безопасности и качестве выбранных товаров. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью «Газете.ru».

Буцкая подчеркнула, что все детские товары должны быть сертифицированы. Она отметила, что в скором времени в Госдуме будет рассмотрен законопроект, обязывающий интернет-магазины размещать ссылки на сертификаты качества или декларации соответствия рядом с каждым товаром. Это позволит покупателям убедиться в безопасности продукции ещё до её приобретения.

«Пока закон не принят, но многие честные продавцы уже сейчас размещают ссылки на сертификаты. Если вы видите такую ссылку, можете быть уверены в качестве товара. В больших магазинах все товары обязаны быть сертифицированы, и покупатель имеет право запросить сертификат в случае сомнений», — пояснила депутат.

Кроме того, Буцкая напомнила, что Новый год — это семейный праздник, и родители должны постараться подарить своим детям ощущение чуда. Она поделилась своими детскими воспоминаниями о новогодних подарках, которые всегда ассоциировались с волшебством.

«Самое главное, что вы должны подарить ребёнку, — это чудо. Новый год отличается от других праздников именно этой атмосферой волшебства. Даже маленькому ребёнку нужна вера в исполнение желаний, и это ощущение может сопровождать его всю жизнь», — добавила Буцкая.

Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год
Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год

Ранее врач Чернышёва предупредила родителей о том, какие подарки детям лучше не дарить на Новый год, чтобы избежать нежелательных последствий. Она особенно акцентировала внимание на игрушках, содержащих опасные вещества, такие как свинец, которые могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Юрий Бузина
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