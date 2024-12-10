В Госдуме рассказали, как выбрать безопасный новогодний подарок для ребёнка

В преддверии Нового года родители активно ищут подарки для своих детей. Однако в этом деле важно не забывать о безопасности и качестве выбранных товаров. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью «Газете.ru».

Буцкая подчеркнула, что все детские товары должны быть сертифицированы. Она отметила, что в скором времени в Госдуме будет рассмотрен законопроект, обязывающий интернет-магазины размещать ссылки на сертификаты качества или декларации соответствия рядом с каждым товаром. Это позволит покупателям убедиться в безопасности продукции ещё до её приобретения.

«Пока закон не принят, но многие честные продавцы уже сейчас размещают ссылки на сертификаты. Если вы видите такую ссылку, можете быть уверены в качестве товара. В больших магазинах все товары обязаны быть сертифицированы, и покупатель имеет право запросить сертификат в случае сомнений», — пояснила депутат.

Кроме того, Буцкая напомнила, что Новый год — это семейный праздник, и родители должны постараться подарить своим детям ощущение чуда. Она поделилась своими детскими воспоминаниями о новогодних подарках, которые всегда ассоциировались с волшебством.

«Самое главное, что вы должны подарить ребёнку, — это чудо. Новый год отличается от других праздников именно этой атмосферой волшебства. Даже маленькому ребёнку нужна вера в исполнение желаний, и это ощущение может сопровождать его всю жизнь», — добавила Буцкая.