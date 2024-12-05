«Необратимые последствия»: Родителям назвали запрещённые подарки для детей на Новый год

В преддверии Нового года россияне ринулись покупать подарки для своих любых наследников. Однако важно помнить, что некоторые презенты вместо радости могут причинить детям страдания. Что дарить не следует, объяснила педиатр и врач общей практики Надежда Чернышёва.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru она отметила, что до семи лет опасно дарить игрушки с большим количеством деталей, потому что у детей может возникнуть желание оторвать что-нибудь и попробовать на вкус. Длинные шнурки тоже недопустимы — их малыш может повязать на шею. Обходить стороной стоит и игрушки, содержащие свинец.

«Свинец провоцирует необратимые последствия для нервной системы, вызывает анемию, ослабляет иммунную систему ребёнка, замедляет его развитие, нередко он становится причиной осложнения в развитии и тормозит когнитивные процессы», — предупредила эксперт.