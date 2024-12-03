Книги, канцелярка, сертификаты: Составлен топ подарков для коллег на Новый год

Если вы хотите сделать коллеге подарок на Новый год, но не уверены в его предпочтениях, то идеальным вариантом будет сертификат. Он и вас избавит от мучительного выбора, и человеку даст возможность купить именно то, что он хочет, рассказал карьерный эксперт Святослав Семеренко.

Если же вы хорошо знакомы с увлечением коллеги, то замечательным решением будет книга по конкретной тематике, уверен специалист. Он также включил в топ новогодних подарков именные канцелярские принадлежности и презенты-антистресс.

«Настольные игры, массажные подушки для шеи и поясницы, эфирные масла или ароматические свечи помогут ненадолго отвлечься от работы и справиться со стрессом», — подчеркнул Семеренко в беседе с РИАМО.