Финансовый консультант рассказал, как сэкономить на новогоднем подарке жене, любовнице и тёще

Общий принцип покупки подарков на Новый год известен: не переплатить. Но можно ли сэкономить на презентах для близких, не жертвуя при этом качеством и вниманием к выбору? Несколько советов, которые позволят сохранить кошелёк, читателям Life.ru дал эксперт по личным финансам Александр Патешман.

«Если мы говорим про родителей, то можно уже сейчас забронировать какую-нибудь гостиницу или пансионат, будь то Подмосковье или другое место, на майские праздники. Это не стоит больших денег, мы не переплачиваем», — рекомендует независимый финансовый консультант.

При выборе подарка для любовницы у вас уже сейчас есть возможность недорого спланировать путешествие на майские праздники или на Восьмое марта — в декабре можно поймать недорогие билеты, говорит Патешман.

Коллегам эксперт рекомендует дарить небольшие сувениры, которые бы они себе никогда не купили.

Сейчас есть отличные новогодние ёлочные стеклянные игрушки. Хорошие игрушки стоят в районе 200–300 рублей плюс минимальная коробочка конфет. Я заказываю оптом на маркетплейсе с применением купона на скидку. Для региональных коллег покупаю сливочную помадку — у них такого не выпускают. Получается набор: сладкий сувенир из Москвы плюс стеклянная игрушка. Её в любом случае используют — вешают на ёлку. То есть вашим подарком точно будут пользоваться. Независимый финансовый консультант Александр Патешман.

Детям собеседник Life.ru советует дарить сертификаты на обучение, так как актуальные зимние подарки по типу снегоката уже стоят дорого.

«Плюсы: ты не переплачиваешь, сертификаты на обучение не дорожают, цены не повышаются перед Новым годом», — отметил он.

А вот жене, по мнению Патешмана, можно подарить сертификат в магазин косметики. Потратить его в сезон скидок будет очень выгодно.