Россиянам раскрыли «еврейские» лайфхаки, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

С приближением Нового года россияне всё чаще задаются вопросом: как сэкономить на праздничном столе и не отказываться от привычных блюд? Такие способы есть, утверждает эксперт по личным финансам и независимый консультант Александр Патешман. В беседе с Life.ru автор сайта о «еврейских» лайфхаках подчеркнул, что всего несколько простых манипуляций сберегут бюджет при подготовке к ежегодному пиршеству.

Для начала, посоветовал Патешман, нужно заранее закупиться товарами с длительным сроком годности. К ним относятся, например, консервы, кукуруза, горошек и другая бакалея. Эти продукты можно приобрести уже сейчас, до предпраздничного ажиотажа. Причём лучше всего сделать это с помощью маркетплейсов, где можно найти скидки и промокоды. Ещё одним обязательным атрибутом новогоднего стола является красная икра, которая сильно подорожала за последние месяцы, напомнил эксперт. Чтобы избежать переплат, стоит прикупить лишь одну баночку на 31 декабря. А на январских каникулах вместо деликатеса себя можно порадовать более доступной красной рыбой.

Покупаем только товары по акционным ценам, что позволяет нам сэкономить ещё, и делаем покупки в разных магазинах. Если в одном дешёвое мясо, в другом дешёвые сыры, а в третьем дешёвые овощи, не обязательно собирать корзину в одном магазине. Это позволяет экономить максимальную сумму. Также меняйте свои продуктовые привычки, исходя из того, что икра сейчас дорогая. Нет смысла поддерживать эту историю. Можно перейти, условно, на красную рыбу Александр Патешман Эксперт по личным финансам, независимый финансовый консультант