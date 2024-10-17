За год новогодняя продуктовая корзина подорожала всего на 1,43%, заявили в Руспродсоюзе

Застолье является одним из важнейших элементов Нового года. В этом году россиянам придётся выложить за продукты к для праздничного ужина порядка 11740 рублей, посчитали в Руспродсоюзе. По данным «Москвы 24», эксперты сравнили нынешние цены в магазинах с ценами аналогичного периода прошлого года.

К примеру, в октябре текущего года килограмм красной икры подешевел на 3,8% и сейчас продаётся за 6 030 рублей. А вот красная рыба, наоборот, прибавила 7%, за килограмм придётся отдать 1161 рублей. Килограмм сыра можно купить за 822,4 рубля, что на 8,1% дороже прошлогоднего периода.

Килограмм полукопчёной и варёно-копчёной колбасы можно купить за 669,9 рубля — цена выросла на 7,5%. Килограмм варёной колбасы обойдется гражданам в 538,2 рубля — она подорожала на 8,1%. Сырокопчёная колбаса стала дороже на 9,5% — килограмм сегодня стоит 1 280,5 рубля.

Майонез также прибавил в цене 3,86% — купить его можно за 286,9 рубля. Цена шаманского увеличилась на 8,8% — бутылка нынче стоит 503,6 рубля. Из фруктов дешевле стали апельсины — за килограмм нужно отдать 159,8 рубля, что на 12,15% меньше октября 2023 года.

«Таким образом, в 2024 году покупка продуктов для новогоднего стола обойдётся россиянам в 11740 рублей против 11574,6 рубля в прошлом. За год стоимость праздничного набора выросла на 1,43%», — подчеркнули в Руспродсоюзе.