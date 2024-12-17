Эксперт объяснил, почему алкоголь — универсальный презент для сантехников, учителей и чиновников
Социолог Рощин: Алкоголь в России считается идеальным подарком
Дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются чуть ли не наилучшим подарком в России. Обложка © Life.ru / «Шедеврум»
Недавно в Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь, чтобы снизить употребление спиртного в стране. Однако дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются чуть ли не наилучшим подарком в России, заявил социолог Алексей Рощин. Специалист объяснил в интервью Life.ru, почему алкоголь — стандартная форма подарка.
«Как говорится, русские люди в принципе выпить не дураки. Поэтому очень нравится, что это подарок, с одной стороны, красивый. Всякие импортные бутылки красиво оформляются, красиво выглядят. С другой стороны, это гостинец с приятным вкусом для приятного использования. В принципе воспринимается практически как идеальный подарок в России», — заявил социолог.
Кроме того, алкоголь универсален. Его можно подарить коллегам, родственникам, начальству и сослуживцам. Часто его дарят врачам, учителям и госслужащим. По мнению специалиста, в алкоголе в качестве подарка чаще нуждаются мужчины. Презент в виде спиртного не подчеркнёт близких отношений между людьми, но будет уместен в большинстве случаев, резюмировал собеседник Life.ru.
Напомним, что законопроект о запрете дарения алкоголя предусматривает штрафы. Для физических лиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей. Подчёркивается, что за последние четыре года россияне начали больше пить, а меры для снижения этой неутешительной статистики не работают.