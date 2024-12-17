Эксперт объяснил, почему алкоголь — универсальный презент для сантехников, учителей и чиновников

Недавно в Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь, чтобы снизить употребление спиртного в стране. Однако дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются чуть ли не наилучшим подарком в России, заявил социолог Алексей Рощин. Специалист объяснил в интервью Life.ru, почему алкоголь — стандартная форма подарка.

«Как говорится, русские люди в принципе выпить не дураки. Поэтому очень нравится, что это подарок, с одной стороны, красивый. Всякие импортные бутылки красиво оформляются, красиво выглядят. С другой стороны, это гостинец с приятным вкусом для приятного использования. В принципе воспринимается практически как идеальный подарок в России», — заявил социолог.

Кроме того, алкоголь универсален. Его можно подарить коллегам, родственникам, начальству и сослуживцам. Часто его дарят врачам, учителям и госслужащим. По мнению специалиста, в алкоголе в качестве подарка чаще нуждаются мужчины. Презент в виде спиртного не подчеркнёт близких отношений между людьми, но будет уместен в большинстве случаев, резюмировал собеседник Life.ru.