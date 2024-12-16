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Регион
16 декабря, 16:09

С 1 января в России повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

Минфин РФ: Минимальная цена на водку с 1 января увеличится до 349 рублей

В России с нового года повысят минимальные цены на розничную продажу крепких алкогольных напитков. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что минимальная стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, коньяка — с 556 до 651 рубля, а бренди и другого алкоголя из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового и ромового дистиллятов — с 403 до 472 рублей за такой же объём.

При оптовой закупке алкогольных напитков у организаций, занимающихся их реализацией, но не являющихся производителями, минимальная цена за 0,5 литра водки останется 299 рублей, коньяка — 527 рублей, а других видов крепкого алкоголя — 383 рубля.

Ранее россиян успокоили, что стоимость шампанского в преддверии Нового года вряд ли вырастет. Сегодня на рынке есть игристые вина, стоимость которых начинается с 239 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра. Некоторые заводы придерживаются этой ценовой политики, предлагая самые дешёвые напитки, ориентируясь на массовый спрос.

В Подмосковье директор магазина задушил вора, укравшего бутылку водки за 350 рублей
В Подмосковье директор магазина задушил вора, укравшего бутылку водки за 350 рублей
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ТАСС / Андрей Любимов

Наталья Демьянова
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