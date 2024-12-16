С 1 января в России повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

В России с нового года повысят минимальные цены на розничную продажу крепких алкогольных напитков. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что минимальная стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, коньяка — с 556 до 651 рубля, а бренди и другого алкоголя из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового и ромового дистиллятов — с 403 до 472 рублей за такой же объём.

При оптовой закупке алкогольных напитков у организаций, занимающихся их реализацией, но не являющихся производителями, минимальная цена за 0,5 литра водки останется 299 рублей, коньяка — 527 рублей, а других видов крепкого алкоголя — 383 рубля.