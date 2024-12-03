В Подмосковье директор магазина задушил вора, укравшего бутылку водки за 350 рублей
Mash: В Раменском директор «Верного» задушил вора, укравшего бутылку водки
В подмосковном раменском управляющий магазином торговой сети «Верный» жестоко расправился с вором, который намеревался стащить бутылку водки за 350 рублей. Злоумышленника поймали с поличным и наказали на месте.
Кадры из магазина, где управляющий задушил вора. Видео © Telegram / Mash
Как пишет Mash, инцидент произошёл 30 ноября. Погибшим оказался 49-летний Тимур В. Он зашёл в магазин с целью кражи алкоголя, однако сотрудники его поймали. Вскоре к разбирательствам присоединился директор. Вора завели в подсобку, где затем устроили ему «правосудие». Сначала мужчину жестоко избили, а затем задушили. Управляющий уже задержан, подмосковный СК завёл против него уголовное дело.
«В рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
А ранее Life.ru писал, что житель Петербурга ударил ножом охранника магазина из-за плиток шоколада. Мужчина хотел вынести 12 плиток этого лакомства, но был пойман с поличным. Вора обвинили по статье о разбое.
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