Деньги, техника или ретрит? Life.ru узнал о подарках мечты представителей разных профессий

Практичные подарки на Новый год пользуются наибольшей популярностью у представителей многих профессий. Так, 96% сантехников выбрали деньги, а 72% электриков предпочли бы технику для дома. Об этом говорится в исследовании «Профи.ру», которое есть в распоряжении Life.ru. Всего было опрошено 5000 мужчин и женщин от 18 до 65 лет по всей России.

Подарки мечты: техника, деньги и что-то необычное

Деньги стали основным выбором для сантехников (96%), водителей (61%) и репетиторов (59%). Электрики и дизайнеры чаще выбирают технику для дома (72%) и рабочие гаджеты (25%), что подчёркивает их потребность в современных инструментах.

Какой подарок вы больше всего было бы получить на Новый год? Обложка © Life.ru

Однако не все придерживаются прагматичного подхода. Например, 32% психологов мечтают о ретрите — отдыхе вдали от шума, что указывает на высокий уровень стресса в их работе. Стилистов и визажистов (43%) привлекают мастер-классы для развития навыков и поддержания актуальности. 28% ведущих и артистов предпочли бы обучиться чему-то новому.

Выделяются мастера по ремонту и ветеринары, которые указали сладкие подарки как идеальный выбор. Среди клинеров и массажистов популярны подарочные сертификаты (42% и 35% соответственно), а мастера ногтевого сервиса выбрали инструменты для хобби (28%).

Идеальная премия: какая она?

Подарки на Новый год от работодателей воспринимаются россиянами как важная часть корпоративной культуры и дополнительная мотивация. Так, 95% мастеров ногтевого сервиса, 92% массажистов и 80% электриков отметили, что новогодние сюрпризы вдохновляют их и поднимают рабочий настрой.

Считаете ли вы важным получение подарков от работодателя? Обложка © Life.ru

Среди желаемых корпоративных подарков на первом месте остаются премии. Например, 98% электриков, 88% юристов и 86% клинеров назвали праздничный бонус самым важным подарком. Размер выплат также имеет значение: мастера по ремонту и юристы чаще всего указывают на сумму от 200 000 до 500 000 рублей (38% и 40% соответственно). Психологи и танцоры назвали диапазон от 50 000 до 70 000 рублей, а репетиторы — суммы от 70 000 до 100 000 рублей (50%).

Какую сумму вы хотели бы получить от работодателя в качестве новогодней премии? Обложка © Life.ru

Нематериальные подарки

Не все подарки можно оценить в денежном эквиваленте. Среди неожиданных пожеланий — мастер-классы, которые выбирали стилисты (43%) и ведущие (28%), а также настольные игры, популярные среди фокусников (25%). Многие аниматоры и танцоры оценили бы подарки ручной работы или сладости (67%).

Педагоги и репетиторы, работающие с большим количеством людей, предпочитают подарочные сертификаты на книги (47%) и возможности для саморазвития. Идеальным подарком для 50% массажистов, 45% тренеров и 30% ведущих и артистов стало бы организованное путешествие.

Какой сюрприз от работодателя был бы идеальным для вас на Новый год? Обложка © Life.ru

Результаты опроса показывают, что новогодние подарки — это важный элемент заботы и внимания. Для одних это способ удовлетворить практические потребности, для других — источник вдохновения и развития. Каждая профессия имеет свои приоритеты, отражающие характер работы и жизненные ценности конкретного человека.