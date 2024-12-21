Кроссворд: Включите новогоднее настроение и попробуйте отгадать все праздничные слова

Остались считаные дни до самого волшебного праздника страны! Уже чувствуете, как в воздухе начинает витать дух волшебства, а город заполнился мерцающими огнями? Тогда самое время вспомнить о главных новогодних атрибутах, начать покупать подарки и украшать дом. Предлагаем вам проверить знания и вспомнить главные элементы, без которых нельзя представить сказочное торжество!

Многие атрибуты праздника остались с нами ещё со времён СССР, поэтому никому не составит труда отметить наступление 2025 года в советском стиле! Вот подробная инструкция, как проникнуться тёплой ностальгией ушедшей эпохи и украсить дом. А этот тест осилит не каждый: нужно отгадать, про кого эти факты: Санта-Клаус или святой Николай!