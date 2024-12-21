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21 декабря, 14:00

Кроссворд: Включите новогоднее настроение и попробуйте отгадать все праздничные слова

Не спешите наряжать ёлку! Сначала попробуйте отгадать все символы Нового года в нашем кроссворде.

Остались считаные дни до самого волшебного праздника страны! Уже чувствуете, как в воздухе начинает витать дух волшебства, а город заполнился мерцающими огнями? Тогда самое время вспомнить о главных новогодних атрибутах, начать покупать подарки и украшать дом. Предлагаем вам проверить знания и вспомнить главные элементы, без которых нельзя представить сказочное торжество!

Многие атрибуты праздника остались с нами ещё со времён СССР, поэтому никому не составит труда отметить наступление 2025 года в советском стиле! Вот подробная инструкция, как проникнуться тёплой ностальгией ушедшей эпохи и украсить дом. А этот тест осилит не каждый: нужно отгадать, про кого эти факты: Санта-Клаус или святой Николай!

Тест: Балбес, Мячиков или Горбунков — всего 5 вопросов подскажут, кто вы из героев Никулина
Тест: Балбес, Мячиков или Горбунков — всего 5 вопросов подскажут, кто вы из героев Никулина
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Коллаж © Life.ru, фото © Шедеврум, © Freepik

Виктория Мишинкина
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