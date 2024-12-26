Знак качества и маркировка: Эксперт раскрыл лайфхаки по выбору безопасной пиротехники к Новому году
Эксперт Макеев: Пиротехнику надо покупать только в специализированных магазинах
В преддверии Нового года большой популярностью у россиян пользуются бенгальские огни, фейерверки и петарды. И хотя информация о завозе взрывоопасной пиротехники с Украины не соответствует действительности, подходить к покупке такого товара всё равно стоит с осторожностью, заявил эксперт по безопасности Михаил Макеев.
По его словам, покупать подобную продукцию следует только в крупных ТЦ и специализированных магазинах, которые могут предоставить документы и гарантии безопасности. Стихийные рынки и уличных торговцев лучше избегать, чтобы не произошло несчастья.
«Обращайте внимание на продавцов-консультантов: они должны знать весь ассортимент «в лицо» и суметь рассказать всё о том товаре, который выбрали именно вы», — подчеркнул Макеев в интервью интернет-изданию Regions.ru.
Покупатели не должны стесняться просить продавцов показать видео, как будет взрываться пиротехника на деле. На упаковке должна стоять маркировка, дата производства и знак качества. Обязательно наличие инструкции на русском языке с указанием условий хранения и знака Росстандарта, подытожил эксперт.
Ранее по Сети распространилась фейковая информация о пиротехнике, завезённой с Украины. Якобы в российских магазинах продаётся товар со взрывчаткой. Как выяснилось, это дело рук Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, который специализируется на информационной войне. Незадолго до Нового года его сотрудники решили посеять панику среди россиян, попытавшись дестабилизировать тем самым ситуацию в стране.