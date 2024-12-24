Продавцы пиротехники включились в вычисление «‎зомбированных» россиян после серии поджогов

В России продавцы пиротехники стали массово обращаться в полицию, докладывая о странных покупателях, которые своим видов выдают неблаговидные цели устроить провокацию по указке украинских кураторов. Об этом сообщает Mash.

По словам продавцов, вызывают подозрение пенсионеры, люди с тревожным взглядом, а также все, кто приходят за покупкой без предновогоднего настроения. Особенно настораживают те, кто выбирает пиротехнические изделия, находясь на связи с кем-то по телефону и постоянно советуясь. Сейчас, признаются торговцы, увеличился поток покупателей, поэтому выделить в толпе подозрительных чудаков «гораздо сложнее», на что и рассчитывают кураторы с Украины.

Персонал магазинов стал ненавязчиво рассказывать всем лицам со странностями о возможной ответственности за повреждение чужого имущества и за хулиганство. Если покупатель при этом ведёт себя ещё и агрессивно, то сотрудники торговой точки сразу вызывают полицию.