Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 13:28

Продавцы пиротехники включились в вычисление «‎зомбированных» россиян после серии поджогов

Продавцы пиротехники в РФ массово жалуются в полицию на возможных диверсантов

В России продавцы пиротехники стали массово обращаться в полицию, докладывая о странных покупателях, которые своим видов выдают неблаговидные цели устроить провокацию по указке украинских кураторов. Об этом сообщает Mash.

По словам продавцов, вызывают подозрение пенсионеры, люди с тревожным взглядом, а также все, кто приходят за покупкой без предновогоднего настроения. Особенно настораживают те, кто выбирает пиротехнические изделия, находясь на связи с кем-то по телефону и постоянно советуясь. Сейчас, признаются торговцы, увеличился поток покупателей, поэтому выделить в толпе подозрительных чудаков «гораздо сложнее», на что и рассчитывают кураторы с Украины.

Персонал магазинов стал ненавязчиво рассказывать всем лицам со странностями о возможной ответственности за повреждение чужого имущества и за хулиганство. Если покупатель при этом ведёт себя ещё и агрессивно, то сотрудники торговой точки сразу вызывают полицию.

В России могут запретить звонки в мессенджерах
В России могут запретить звонки в мессенджерах

Ранее сообщалось, что в Курортном районе Санкт-Петербурга задержан 76-летний пенсионер, который планировал поджог здания полиции или служебного авто по указанию обокравших его мошенников. Предотвратить преступление помог случайный прохожий, которого пожилой мужчина попросил перелить бензин в банку из-под сока.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новый год
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar