В России могут запретить звонки в мессенджерах

В России нужно ввести ограничения на голосовые звонки в мессенджерах, так как мошенники зачастую используют именно этот канал для общения со своими потенциальными жертвами. Такую инициативу озвучили в Минцифры и Роскомнадзор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов связи.

«Голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов», — пояснил собеседник издания.

Примерно 40% звонков через мессенджеры приходится на аферистов, из них 70% поступают на телефоны россиянам из-за границы. Поэтому, как полагают в Роскомнадзоре, необходимо заняться регулированием данной сферы и ограничить граждан РФ от действий преступников. Сейчас предлагаются два варианта: либо полностью запретить голосовые звонки, либо блокировать поступающий из-за рубежа трафик.