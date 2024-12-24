В России могут запретить звонки в мессенджерах
Минцифры и Роскомнадзор призвали запретить звонки в мессенджерах из-за аферистов
В России нужно ввести ограничения на голосовые звонки в мессенджерах, так как мошенники зачастую используют именно этот канал для общения со своими потенциальными жертвами. Такую инициативу озвучили в Минцифры и Роскомнадзор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов связи.
«Голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов», — пояснил собеседник издания.
Примерно 40% звонков через мессенджеры приходится на аферистов, из них 70% поступают на телефоны россиянам из-за границы. Поэтому, как полагают в Роскомнадзоре, необходимо заняться регулированием данной сферы и ограничить граждан РФ от действий преступников. Сейчас предлагаются два варианта: либо полностью запретить голосовые звонки, либо блокировать поступающий из-за рубежа трафик.
Ранее Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. По закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ОРИ обязаны хранить данные о переписке пользователей в течение года на территории России.