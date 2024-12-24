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24 декабря, 07:17

В России могут запретить звонки в мессенджерах

Минцифры и Роскомнадзор призвали запретить звонки в мессенджерах из-за аферистов

В России нужно ввести ограничения на голосовые звонки в мессенджерах, так как мошенники зачастую используют именно этот канал для общения со своими потенциальными жертвами. Такую инициативу озвучили в Минцифры и Роскомнадзор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов связи.

«Голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов», — пояснил собеседник издания.

Примерно 40% звонков через мессенджеры приходится на аферистов, из них 70% поступают на телефоны россиянам из-за границы. Поэтому, как полагают в Роскомнадзоре, необходимо заняться регулированием данной сферы и ограничить граждан РФ от действий преступников. Сейчас предлагаются два варианта: либо полностью запретить голосовые звонки, либо блокировать поступающий из-за рубежа трафик.

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Ранее Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. По закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ОРИ обязаны хранить данные о переписке пользователей в течение года на территории России.

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Татьяна Миссуми
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