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20 декабря, 20:36

Роскомнадзор обязал WhatsApp хранить сообщения пользователей

Роскомнадзор принудительно внес WhatsApp в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Да, WhatsApp внесён в реестр»,цитирует ответ представителя РКН ТАСС.

В ведомстве объяснили, что интернет-сервисы, фактически выполняющие функции распространителей информации, в соответствии с российским законодательством, официально признаются таковыми и добавляются в реестр на территории страны.

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По закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ОРИ обязаны хранить данные о переписке пользователей в течение года на территории России. Кроме того, сами сообщения должны сохраняться до шести месяцев.

Ранее Life.ru сообщал, что мошеннические схемы в WhatsApp стали более изощренными. Аферисты используют анимированные изображения для обмана пользователей популярного приложения, так как жертвы не видят опасности в гифках, которые охотно пересылают. Это подтвердила руководитель IT-отдела Наталья Чепарина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Diuvbanova

Лия Мурадьян
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