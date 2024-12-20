Роскомнадзор обязал WhatsApp хранить сообщения пользователей

Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Да, WhatsApp внесён в реестр», — цитирует ответ представителя РКН ТАСС.

В ведомстве объяснили, что интернет-сервисы, фактически выполняющие функции распространителей информации, в соответствии с российским законодательством, официально признаются таковыми и добавляются в реестр на территории страны.

По закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ОРИ обязаны хранить данные о переписке пользователей в течение года на территории России. Кроме того, сами сообщения должны сохраняться до шести месяцев.