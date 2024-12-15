IT-эксперт объяснила, как избежать блокировки WhatsApp на старых смартфонах
Эксперт Чепарина: WhatsApp будет работать на старых гаджетах, если не обновлять
Владельцев старых телефонов предупредили о риске остаться без WhatsApp. Разработчики перестанут обновлять приложение на смартфонах iPhone 7, iPhone 7 Plus и других. Чтобы продолжить пользоваться мессенджером, необходимо иметь ОС не ниже версии 5.0 для Android и iOS 12 для iPhone. Но есть и другой способ, заявила IT-эксперт Наталья Чепарина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Для этого, по словам Чепариной, надо отключить в настройках телефона автоматическое обновление приложения. Тогда новая версия WhatsApp не будет вступать в конфликт с устаревшим устройством и его операционной системой. Однако это чревато потерей конфиденциальной информации. Поэтому пользователям лучше приобрести новый смартфон, чтобы безопасно пользоваться не только WhatsApp, но и Telegram.
«Разработчики вынуждены принимать такие решения с целью обеспечения гарантированной безопасности личных данных пользователей. И даже если у кого-то из обладателей старых смартфонов получится пользоваться приложением после прекращения поддержки, разработчики не смогут гарантировать им безопасность и стабильную работу», — пояснила эксперт.
Стоит отметить, что WhatsApp является излюбленным местом для махинаций аферистов. Они раз за разом придумывают всё более изощрённые схемы обмана пользователей мессенджера. Например, недавно стало известно, что под безобидными гифками в WhatsApp могут скрываться опасные ссылки. Кликая на анимированную картинку, человек заражает устройство вирусом и предоставляет мошенникам полный доступ к личным данным. Также пользователям могут приходить сообщения от имени службы безопасности. Под угрозой блокировки WhatsApp их заставляют назвать некий код. На деле эти цифры помогают получить аферистам доступ к аккаунту.
Freepik / Dragana_Gordic