IT-эксперт объяснила, как избежать блокировки WhatsApp на старых смартфонах

Владельцев старых телефонов предупредили о риске остаться без WhatsApp. Разработчики перестанут обновлять приложение на смартфонах iPhone 7, iPhone 7 Plus и других. Чтобы продолжить пользоваться мессенджером, необходимо иметь ОС не ниже версии 5.0 для Android и iOS 12 для iPhone. Но есть и другой способ, заявила IT-эксперт Наталья Чепарина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Для этого, по словам Чепариной, надо отключить в настройках телефона автоматическое обновление приложения. Тогда новая версия WhatsApp не будет вступать в конфликт с устаревшим устройством и его операционной системой. Однако это чревато потерей конфиденциальной информации. Поэтому пользователям лучше приобрести новый смартфон, чтобы безопасно пользоваться не только WhatsApp, но и Telegram.

«Разработчики вынуждены принимать такие решения с целью обеспечения гарантированной безопасности личных данных пользователей. И даже если у кого-то из обладателей старых смартфонов получится пользоваться приложением после прекращения поддержки, разработчики не смогут гарантировать им безопасность и стабильную работу», — пояснила эксперт.