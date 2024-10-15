Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp
Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp, чтобы обзванивать жертв, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых компаний. Об этом сообщил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов.
«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — сообщил Чернов в беседе с РИА «Новости».
Согласно данным эксперта, злоумышленники способны заменить изображение профиля на логотип компании, чтобы вызвать доверие у пользователей. Звонки производятся через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет выявление мошенничества. В итоге со вскрытого аккаунта могут проходить массовые звонки. Чернов также отметил, что чаще всего жертвами данной схемы становятся пожилые люди, которым приложение установили дети или внуки.
Ранее Life.ru предупреждал, что мошенники взламывают аккаунты в WhatsApp через ссылки с открытками. Получив вредоносное сообщение в мессенджере, пользователю предлагают перейти по ссылке, чтобы увидеть картинку, но для доступа требуют ввести данные на поддельной странице «Госуслуг». По его словам, похитив доступ к аккаунту жертвы, злоумышленники могут оформить на её имя кредит или совершить другие мошеннические действия.
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