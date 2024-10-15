Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp, чтобы обзванивать жертв, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых компаний. Об этом сообщил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов.

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — сообщил Чернов в беседе с РИА «Новости».

Согласно данным эксперта, злоумышленники способны заменить изображение профиля на логотип компании, чтобы вызвать доверие у пользователей. Звонки производятся через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет выявление мошенничества. В итоге со вскрытого аккаунта могут проходить массовые звонки. Чернов также отметил, что чаще всего жертвами данной схемы становятся пожилые люди, которым приложение установили дети или внуки.