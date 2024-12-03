WhatsApp перестанет работать у владельцев старых iPhone

Популярный мессенджер WhatsApp сообщил о прекращении поддержки устройств на базе устаревших версий операционной системы iOS. С 5 мая 2025 года приложение будет функционировать только на моделях, которые работают под управлением iOS 15.1 и выше. Это значит, что владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus не смогут использовать мессенджер, если не обновят свои устройства.

Как сообщает портал MacRumors, пользователи устаревших iPhone будут получать несколько напоминаний в приложении о необходимости обновления перед окончанием поддержки. Представители сервиса обмена сообщениями отметили: «Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите уведомление в WhatsApp». Хотя существующие аккаунты можно будет продолжать использовать на неподдерживаемых устройствах, они лишатся новых функций и критических обновлений безопасности. Это может повысить риск взлома.

Представители WhatsApp также уточнили, что после 5 мая 2025 года регистрации новых аккаунтов на устаревших iPhone перестанут работать. Пользователи потеряют доступ к своим аккаунтам в случае сброса настроек, удаления приложения или подтверждения номера на другом устройстве.

Это изменение также коснётся и пользователей Android, где минимальная поддерживаемая версия — Android 5.0. Нововведения в политике поддержки WhatsApp направлены на улучшение безопасности и производительности приложения. Представители компании рекомендуют заранее подготовиться к перестройке системы работы, чтобы избежать потери доступа к мессенджеру.