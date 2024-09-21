Эксперт объяснил, чем опасны те самые поздравительные открытки из мессенджеров

Более четверти граждан России (28%) постоянно получают различные открытки в мессенджерах, однако сами же подобные сообщения никогда своим контактам не отправляют. При этом 62% активно используют такой способ общения, в частности, поздравляя близких с днём рождения или Новым годом. Вот только мало кто догадывается о том, что подобные файлы могут заразить гаджет опасными вирусами.

Согласно результатам исследования компании «Лаборатория Касперского», больше половины опрошенных (65 процентов) считают, что подобные картинки вообще способны занести вирус в смартфон. Такое действительно может произойти и картинка от бабушки на самом деле будет иметь фишинговые ссылки, рассказал руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов РИА «Новости».

По словам эксперта, были случаи, когда под видом архива пользователям в мессенджерах отправляли вредоносное программное обеспечение. С помощью таких уловок мошенники могут быстро и легко украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв. Иногда бывает так, что человеку присылают какой-либо медиафайл, а далее якобы программу для его просмотра, которая на самом деле является вредоносным приложением.

Кстати, для безопасности уже нашли выход. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, ну и, конечно же, никому не сообщать коды авторизации.