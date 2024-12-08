Россияне всё чаще теряют деньги из-за «‎безобидных» гифок в WhatsApp

Мошенники вышли на новый уровень кражи денег в WhatsApp. Они научились обманывать пользователей популярного мессенджера при помощи анимированных изображений, а жертвы не видят угрозы в гифках, поскольку привыкли их друг другу пересылать. Об этом рассказала руководитель IT-департамента Наталья Чепарина.

По её словам, многие люди уже выучили правило, что нельзя переходить по ссылкам, особенно если они отправлены от незнакомых людей. Поэтому аферистам пришлось придумать новую схему, задействуя всеми любимые гифки.

«Все привыкли к этим красочным изображениям и не видят угрозы в очередной картинке. Но, к сожалению, опасную ссылку можно встроить даже в такой небольшой файл», — заявила Чепарина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она объяснила, что при нажатии на заражённую гифку пользователь активирует ссылку с вирусом. После злоумышленники могут получить пароли и другую личную информацию с заражённого устройства. С осторожностью следует относиться к gif-анимациям даже от знакомых, так как они могут переслать вирусное изображение, даже не подозревая об этом.