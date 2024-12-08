Россияне всё чаще теряют деньги из-за «безобидных» гифок в WhatsApp
Чепарина: Аферы с гифками в WhatsApp работают, так как мы не видим в них угрозы
Мошенники вышли на новый уровень кражи денег в WhatsApp. Они научились обманывать пользователей популярного мессенджера при помощи анимированных изображений, а жертвы не видят угрозы в гифках, поскольку привыкли их друг другу пересылать. Об этом рассказала руководитель IT-департамента Наталья Чепарина.
По её словам, многие люди уже выучили правило, что нельзя переходить по ссылкам, особенно если они отправлены от незнакомых людей. Поэтому аферистам пришлось придумать новую схему, задействуя всеми любимые гифки.
«Все привыкли к этим красочным изображениям и не видят угрозы в очередной картинке. Но, к сожалению, опасную ссылку можно встроить даже в такой небольшой файл», — заявила Чепарина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Она объяснила, что при нажатии на заражённую гифку пользователь активирует ссылку с вирусом. После злоумышленники могут получить пароли и другую личную информацию с заражённого устройства. С осторожностью следует относиться к gif-анимациям даже от знакомых, так как они могут переслать вирусное изображение, даже не подозревая об этом.
Ранее были названы самые опасные слова при разговоре с телефонными мошенниками. Например, не следует отвечать «да», «неправильно», а также «подтверждаю», поскольку их может зафиксировать бот. Таких слов может быть достаточно, чтобы снять деньги с вашего счёта. Лучше общаться с незнакомцами нейтральными фразами: «ага», «угу», «сомневаюсь».