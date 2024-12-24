Аферисты почти уговорили пожилого россиянина поджечь отделение полиции

В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан 76-летний пенсионер, который планировал поджог здания полиции или служебного авто по указанию обокравших его мошенников. Об этом сообщает во вторник окружной главк Росгвардии.

Согласно информации ведомства, пожилой россиянин получил указания от аферистов из соседнего государства совершить поджог административного здания или служебного транспорта в Сестрорецке. Пресечь этот замысел помог неравнодушный гражданин.

В правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который рассказал, что поздно вечером на улице Первого Мая к нему подошел пенсионер с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. В это время он разговаривал по мобильному телефону, получая подозрительные указания от своих собеседников.