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24 декабря, 12:04

Аферисты почти уговорили пожилого россиянина поджечь отделение полиции

В Петербурге Росгвардия задержала пенсионера, готовившего поджог здания полиции

В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан 76-летний пенсионер, который планировал поджог здания полиции или служебного авто по указанию обокравших его мошенников. Об этом сообщает во вторник окружной главк Росгвардии.

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Согласно информации ведомства, пожилой россиянин получил указания от аферистов из соседнего государства совершить поджог административного здания или служебного транспорта в Сестрорецке. Пресечь этот замысел помог неравнодушный гражданин.

В правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который рассказал, что поздно вечером на улице Первого Мая к нему подошел пенсионер с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. В это время он разговаривал по мобильному телефону, получая подозрительные указания от своих собеседников.

Оказалось, что ранее пенсионер успел перевести преступникам значительную сумму денег. После этого неизвестные связались с ним через мессенджер начали уговаривать совершить поджог, чтобы якобы вернуть свои деньги.

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Ранее Life.ru сообщал, что в последние дни в разных регионах России были зафиксированы случаи диверсий с использованием пиротехнических средств. Например, 20 декабря в Москве неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка. На следующий день пенсионерка в столице устроила взрыв петард в торговом центре, что привело к эвакуации посетителей. Похожий инцидент произошёл в подмосковном Королёве, а также был зафиксирован взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге. В Норильске разыскивают женщину в чёрной одежде, которая подожгла банкомат. По информации МВД, мошенники вовлекли более 20 россиян в осуществление подобных диверсий с использованием пиротехники.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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