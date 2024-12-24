Аферисты почти уговорили пожилого россиянина поджечь отделение полиции
В Петербурге Росгвардия задержала пенсионера, готовившего поджог здания полиции
В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан 76-летний пенсионер, который планировал поджог здания полиции или служебного авто по указанию обокравших его мошенников. Об этом сообщает во вторник окружной главк Росгвардии.
Согласно информации ведомства, пожилой россиянин получил указания от аферистов из соседнего государства совершить поджог административного здания или служебного транспорта в Сестрорецке. Пресечь этот замысел помог неравнодушный гражданин.
В правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который рассказал, что поздно вечером на улице Первого Мая к нему подошел пенсионер с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. В это время он разговаривал по мобильному телефону, получая подозрительные указания от своих собеседников.
Оказалось, что ранее пенсионер успел перевести преступникам значительную сумму денег. После этого неизвестные связались с ним через мессенджер начали уговаривать совершить поджог, чтобы якобы вернуть свои деньги.
Ранее Life.ru сообщал, что в последние дни в разных регионах России были зафиксированы случаи диверсий с использованием пиротехнических средств. Например, 20 декабря в Москве неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка. На следующий день пенсионерка в столице устроила взрыв петард в торговом центре, что привело к эвакуации посетителей. Похожий инцидент произошёл в подмосковном Королёве, а также был зафиксирован взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге. В Норильске разыскивают женщину в чёрной одежде, которая подожгла банкомат. По информации МВД, мошенники вовлекли более 20 россиян в осуществление подобных диверсий с использованием пиротехники.
Kandinsky 3.1 / Life.ru