«На связи Боня или Малахов»: Россиян предупредили о крадущих аккаунты Telegram лже-звёздах
Эксперт Парфентьев: Мошенники от имени звёзд воруют у россиян Telegram-аккаунты
Россиянам раскрыли ещё одну схему развода в Telegram. Мошенники начали отправлять фейковые запросы на вступление в группы от имени звёзд. Если клюнуть на такое предложение, то можно мигом лишиться аккаунта, рассказал координатор Центра безопасного Интернета в РФ Урван Парфентьев.
Схема обмана проста: аферисты представляются популярными в медийном пространстве людьми, например, Викторией Боней или Андреем Малаховым, и предлагают редкую возможность попасть в их закрытое сообщество. Чтобы подогреть интерес и не дать времени на обдумывание, жертве пишут, что мест осталось очень мало, поэтому надо поторопиться.
«При вступлении в закрытую группу какой-либо звезды просят ввести данные и номер телефона, чтобы получить код. Зачем это мошенникам? С помощью кода они обходят двухфакторную аутентификацию, но хуже всего, что сам обманутый пользователь, вводя код в окошко, открывает двери к своему аккаунту для аферистов», — отметил Парфентьев в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
В результате человек не может зайти от собственного имени в аккаунт. Пока он восстанавливает доступ, мошенники вовсю орудуют и рассылают списку контактов просьбы одолжить крупную сумму денег.
Ранее стало известно об ещё одной схеме обмана в Telegram. Аферисты могут присылать предложения по устройству на работу. Откликнувшимся на вакансию надо создать учётную запись на стороннем сайте и проходить задания, получая деньги на внутренний счёт. Тем, кто захочет вывести средства, предложат ввести данные карты и оплатить комиссию. В итоге человек не только не зарабатывает, но и теряет свои деньги.