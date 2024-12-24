«На связи Боня или Малахов»: Россиян предупредили о крадущих аккаунты Telegram лже-звёздах

Россиянам раскрыли ещё одну схему развода в Telegram. Мошенники начали отправлять фейковые запросы на вступление в группы от имени звёзд. Если клюнуть на такое предложение, то можно мигом лишиться аккаунта, рассказал координатор Центра безопасного Интернета в РФ Урван Парфентьев.

Схема обмана проста: аферисты представляются популярными в медийном пространстве людьми, например, Викторией Боней или Андреем Малаховым, и предлагают редкую возможность попасть в их закрытое сообщество. Чтобы подогреть интерес и не дать времени на обдумывание, жертве пишут, что мест осталось очень мало, поэтому надо поторопиться.

«При вступлении в закрытую группу какой-либо звезды просят ввести данные и номер телефона, чтобы получить код. Зачем это мошенникам? С помощью кода они обходят двухфакторную аутентификацию, но хуже всего, что сам обманутый пользователь, вводя код в окошко, открывает двери к своему аккаунту для аферистов», — отметил Парфентьев в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

В результате человек не может зайти от собственного имени в аккаунт. Пока он восстанавливает доступ, мошенники вовсю орудуют и рассылают списку контактов просьбы одолжить крупную сумму денег.