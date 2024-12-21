Предложение о «работе»: Россиянам раскрыли новый способ мошенничества

Мошенники начали рассылать людям фейковые предложения о трудоустройстве, чтобы похитить аккаунты Telegram. О новой схеме аферистов рассказал эксперт Евгений Егоров в беседе с РИА «Новости».

«Сначала происходит массовая рассылка предложений о трудоустройстве. Контакты могут быть взяты из украденных баз данных. Откликнувшимся на вакансию создают учётную запись на мошенническом сайте. После авторизации жертвы на этом ресурсе ей будут даваться задания, выполняя которые, она будет якобы пополнять свой внутренний счёт», — рассказал он.

Как только человек захочет перевести в реальные деньги внутреннюю валюту, у него запросят данные карты или даже появится требование оплатить комиссию. Чаще всего предложения с неплохим заработком поступают к неквалифицированным соискателям. В основном мошенники представляются известными агрегаторами вакансий. Помимо кражи денег аферисты промышляют созданием и перепродажей баз данных.