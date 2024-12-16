Мошенники начали красть аккаунты в Telegram через фейковый канал Wildberries
МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенников, которая позволяет получить доступ к аккаунтам мессенджера Telegram: злоумышленники используют старый шаблон фишинга, предлагая подписаться на фейковый канал Wildberries.
Мошенники предлагают подписаться якобы на «официальный сайт и телеграм-канал» маркетплейса для предпринимателей через домен wildberriesworld.xyz и ввести там свой номер. Однако это фишинговая ссылка, и чтобы подписаться на настоящий канал, авторизация не нужна.
«Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ещё одна схема мошенников касается предновогодних выплат. Так, злоумышленники распространяют ложные сообщения о том, что россиянам перед новогодними праздниками якобы полагаются выплаты от 10 до 35 тысяч рублей. К подобным постам для убедительности прикладываются фотографии политиков и ссылка на несуществующую госпрограмму «Подарок в каждый дом».
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